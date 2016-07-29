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أوبلاك: الهزيمة ليست في قاموس أتلتيكو رسميا أو وديا

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أوبلاك: الهزيمة ليست في قاموس أتلتيكو رسميا أو وديا أوبلاك: الهزيمة ليست في قاموس أتلتيكو رسميا أو وديا

(إفي): قال حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، السلوفيني يان أوبلاك اليوم عقب الفوز على توتنام الإنجليزي بهدف نظيف وديا اليوم في ملبورن إنه "من المهم ألا تخسر حتى ولو كنت في فترة الاعداد".

وقال أوبلاك عقب المباراة التي سجل فيها زميله الأوروجواني دييجو جودين هدف الفوز "الفوز مهم وأيضا عدم تلقي هزائم، حتى ولو كنا في فترة الاعداد للموسم الجديد".

وأضاف "بمعندى أدق، لا يجب أن تكون الخسارة في قاموسنا سواء في المباريات الرسمية أو الودية".

وتابع الحارس في تصريحات لموقع النادي الالكتروني "يجب مواصلة العمل في فترة الاعداد لنصل لبداية الموسم بأفضل مستوى ممكن".

وفاز أتلتيكو مدريد على توتنام بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

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