مصرع مواطن وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية - العين السخنة

لقى مواطن مصرعه، وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الجمعة، بطريق القطامية – العين السخنة بالسويس، ونُقِل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفى إلى مشرحة المستشفى.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص إلى الانقلاب بطريق القطامية – العين السخنة، بعد انفجار إحدى الإطارات بالسيارة.

وقال مصدر طبى، إن عدد المتوفين فى الحادث شخص واحد، وأصيب ثمانية آخرين بجروح، ويتم علاجهم بمستشفى السويس العام.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم رفع آثار الحادث من طريق القطامية – العين السخة، وأن المتوفى والمصابين كانوا عائدين من أحد الشواطئ بالعين السخنة.

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