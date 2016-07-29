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الصحة: وفاة 5 مواطنين وإصابة 41فى حادثى الأتوبيس السياحى ومزلقان فاقوس

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الصحة: وفاة 5 مواطنين وإصابة 41فى حادثى الأتوبيس السياحى ومزلقان فاقوس الصحة: وفاة 5 مواطنين وإصابة 41فى حادثى الأتوبيس السياحى ومزلقان فاقوس
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة شخصين وإصابة 35 آخرين ، نتيجة حادث تصادم وقع صباح اليوم بين أتوبيس تابع لشركة سياحة وسياره نقل بطريق غارب الغردقة "قبل كمين الآحياء بحوالى 10 كيلو بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف فى بيان من وزارة الصحة اليوم أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 14 سيارة إسعاف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه تم نقل 22 مصاب إلى مستشفى الغردقة العام ، و12 مصاب إلى مستشفى الجونة ، ومصابا واحدا رفض النقل ، أما حالتي الوفاة فقد تم نقلهما إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام.

وتراوحت تشخيصات المصابين ما بين اشتباة كسر بعظام العين الأيسر ، وجرح قطعى بفروة الرأس ، اشتباة كسر باليد اليمنى ، وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وفي محافظة الشرقية لقى 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 6 آخرين ، نتيجة تصادم وقع ظهر اليوم بين قطار وسيارة ربع نقل بمزلقان أكياد البحرية مركز فاقوس.

وفور وقوع الحادث تم الدفع ب 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات فاقوس المركزى ، والأحرار المركزي ، وجامعة الزقازيق ، أما حالات الوفاة فقد تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى..

وقد تراوح تشخيص الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور واشتباه نزيف داخلي بالمخ .

انتظام حركة القطارات بعد رفع آثار حادث قطار "فاقوس" فى الشرقية

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