الصحة: وفاة 5 مواطنين وإصابة 41فى حادثى الأتوبيس السياحى ومزلقان فاقوس

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف فى بيان من وزارة الصحة اليوم أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 14 سيارة إسعاف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه تم نقل 22 مصاب إلى مستشفى الغردقة العام ، و12 مصاب إلى مستشفى الجونة ، ومصابا واحدا رفض النقل ، أما حالتي الوفاة فقد تم نقلهما إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام.
وتراوحت تشخيصات المصابين ما بين اشتباة كسر بعظام العين الأيسر ، وجرح قطعى بفروة الرأس ، اشتباة كسر باليد اليمنى ، وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .
وفي محافظة الشرقية لقى 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 6 آخرين ، نتيجة تصادم وقع ظهر اليوم بين قطار وسيارة ربع نقل بمزلقان أكياد البحرية مركز فاقوس.
وفور وقوع الحادث تم الدفع ب 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات فاقوس المركزى ، والأحرار المركزي ، وجامعة الزقازيق ، أما حالات الوفاة فقد تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى..
وقد تراوح تشخيص الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور واشتباه نزيف داخلي بالمخ .
انتظام حركة القطارات بعد رفع آثار حادث قطار "فاقوس" فى الشرقية