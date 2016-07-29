بعد غد.. آخر موعد لاستكمال مقدمات وحدات الإسكان الاجتماعى

أكدت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن بعد غدا الأحد المقبل الموافق 31 يوليو، هو آخر موعد لاستكمال سداد مقدمات الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى للحاجزين بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، والراغبين فى التحويل لمدن (الشروق، و15 مايو، وبدر، ومدينة 6 أكتوبر، ودهشور).>وقالت مى عبدالحميد، انه على الحاجزين بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، الراغبين فى التحويل لمدن الشروق، و15 مايو، وبدر، سرعة التقدم لاستكمال سداد جدية الحجز، بمبلغ 4 آلاف جنيه، ليصبح اجمالى المبلغ 9 آلاف جنيه.> وأضافت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: عقب سداد الـ4 آلاف جنيه يتوجه الحاجز إلى مقر جهاز مدينة بدر، لملء استمارة التحويل إلى المدينة التى يرغب التحويل لها، من المدن الثلاث: بدر، و15 مايو، والشروق، كما أن على الحاجزين استكمال سداد دفعة استلام الوحدة، على أقساط ربع سنوية، لمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداء من 1/9/2016 لحين تخصيص الوحدات لهم.

وأشارت مى عبدالحميد ، إلى أنه بالنسبة للحاجزين السابقين، بمشروع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، المنطبق عليهم الشروط، ولم يُصبهم الدور فى المرحلة الأولى بالمدينة، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، فعليهم أيضا سرعة التقدم لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه، ببنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن السداد مستمر خلال فترة مواعيد العمل الرسمية للبنك، والحاجزون يسددون بفرعى بنك التعمير والإسكان التاليين: فرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، بالحى المتميز، بالمجاورة الثانية عمارة 22، و23، وفرع البنك بالهرم عمارة جاردينيا – محطة اسباتس، بشارع الهرم الرئيسى، كما أن عليهم استكمال سداد باقى دفعة استلام الوحدة على أقساط ربع سنوية، ولمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداء من 1/9/2016 لحين تخصيص الوحدات لهم.

الأحد المقبل آخر موعد لاستكمال المقدمات لحاجزى الإسكان الاجتماعى بدهشور