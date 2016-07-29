بعد غد.. آخر موعد لاستكمال مقدمات وحدات الإسكان الاجتماعى

>وقالت مى عبدالحميد، انه على الحاجزين بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، الراغبين فى التحويل لمدن الشروق، و15 مايو، وبدر، سرعة التقدم لاستكمال سداد جدية الحجز، بمبلغ 4 آلاف جنيه، ليصبح اجمالى المبلغ 9 آلاف جنيه.
> وأضافت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: عقب سداد الـ4 آلاف جنيه يتوجه الحاجز إلى مقر جهاز مدينة بدر، لملء استمارة التحويل إلى المدينة التى يرغب التحويل لها، من المدن الثلاث: بدر، و15 مايو، والشروق، كما أن على الحاجزين استكمال سداد دفعة استلام الوحدة، على أقساط ربع سنوية، لمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداء من 1/9/2016 لحين تخصيص الوحدات لهم.
وأشارت مى عبدالحميد ، إلى أنه بالنسبة للحاجزين السابقين، بمشروع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، المنطبق عليهم الشروط، ولم يُصبهم الدور فى المرحلة الأولى بالمدينة، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، فعليهم أيضا سرعة التقدم لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه، ببنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن السداد مستمر خلال فترة مواعيد العمل الرسمية للبنك، والحاجزون يسددون بفرعى بنك التعمير والإسكان التاليين: فرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، بالحى المتميز، بالمجاورة الثانية عمارة 22، و23، وفرع البنك بالهرم عمارة جاردينيا – محطة اسباتس، بشارع الهرم الرئيسى، كما أن عليهم استكمال سداد باقى دفعة استلام الوحدة على أقساط ربع سنوية، ولمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداء من 1/9/2016 لحين تخصيص الوحدات لهم.
الأحد المقبل آخر موعد لاستكمال المقدمات لحاجزى الإسكان الاجتماعى بدهشور