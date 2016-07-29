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البرازيل تحتجز عضوا سابقا فى حزب الله بتهمة الإتجار فى المخدرات

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البرازيل تحتجز عضوا سابقا فى حزب الله بتهمة الإتجار فى المخدرات البرازيل تحتجز عضوا سابقا فى حزب الله بتهمة الإتجار فى المخدرات
قالت الشرطة البرازيلية اليوم الجمعة إنها احتجزت رجلا لبنانيا كان عضوا سابقا فى جماعة حزب الله ومطلوب بتهمة الإتجار فى المخدرات فى إطار حملات أمنية لاعتقال المشتبه بصلاتهم بالإرهاب قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية إن السلطات ألقت القبض على فادى حسن نابهة (42 عاما) فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس فى منزله فى إحدى ضواحى مدينة ساو باولو بأوامر من وزارة العدل التى تسعى لطرده من البلاد، وقال المتحدث أوجاستو روكيه لرويترز "كنا نبحث عنه منذ مايو أيار لأنه مطلوب بتهمة الاتجار فى المخدرات وليس الإرهاب". وأضاف أن نابهة خدم فى صفوف القوات الخاصة لحزب الله ومدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات.

ونابهة مدرج على قوائم المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) منذ عام 2013 بتهمة الاتجار فى المخدرات. ورفضت الشرطة الاتحادية فى البرازيل التعليق على علاقته بحزب الله، ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية الجمعة القادمة فى ريو دى جانيرو وسط تشديد للإجراءات الأمنية ومخاوف من استهداف متشددين إسلاميين للحدث فى أعقاب هجمات فى مدن أوروبية.
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