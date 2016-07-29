شائعات وسائل التواصل تحوّل بلاغ حقيبة حاسوب إلى «قنبلة»

يبدو أن هوس إطلاق ونقل الشائعات لا يزال مترسخاً لدى البعض من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تمت ملاحظته في التعامل مع خبر العثور على حقيبة «لاب توب» نسيها فيما يبدو عميل بنك بجوار إحدى البنايات في الشارقة. فقد نفت شرطة الشارقة في بيان لها ما تردد عن بلاغ «وجود قنبلة في مبنى أحد البنوك في شارع الملك عبدالعزيز».

القيادة العامة لشرطة الشارقة وعبر حسابها في «إنستغرام» أوضحت حقيقة البلاغ الذي ورد إلى غرفة العمليات. وتابعت: «إذ نؤكد أن ما جاء في تفاصيل الخبر غير صحيح، حيث أنه في تمام الساعة 9:37 دقيقة من مساء يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2016، فقد ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود حقيبة في منطقة القاسمية بالشارقة، إلى جانب أحد الأبراج السكنية، وكإجراء احترازي توجهت الوحدات المختصة إلى الموقع المذكور وعثرت على الحقيبة والتي تبين أنها حقيبة كمبيوتر محمول، نُسيت فيما يبدو من قبل صاحبها في الموقع المذكور».

وأوضحت شرطة الشارقة «أن البلاغ الذي ورد كان مطمئناً وليس كما ذكر في عدد من المواقع الإخبارية من تهويل وتضخيم للحدث، وأن ما قامت به الوحدات الأمنية من إجراء هو أمر طبيعي مع جميع البلاغات المماثلة».

وأضافت الشرطة: «ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تهويل الموضوعات، لما لها من مردود سلبي على أمن المجتمع، مطالبة باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعنية في نشر الأخبار الأمنية».

واختتمت شرطة الشارقة بيانها بالقول: «كما تؤكد شرطة الشارقة في ذات الوقت جاهزية وحداتها المختصة للتعامل مع أي حدث طارئ وعلى مدار الساعة، وتقدم القيادة العامة لشرطة الشارقة شكرها وتقديرها لأفراد المجتمع على الحس الأمني وتعاونهم الكبير مع جهاز الشرطة».