بالصور: هذه هي حبيبة تشاتاي أولوسوي الجديدة

بعد أن رشّحت الممثلة الشابة التركية العراقية الأصل فرح زينب عبدالله بقوّة لبطولة مسلسل تشاتاي أولوسوي الشهير بأمير في مسلسل "فريحة"، وبعد أن قارب الإتفاق معها على نهايته، والموافقة على أجرها المقدر ب (160) ألف ليرة تركية شهرياً، رشحت الممثلة الصاعدة بانسو سورال لمشاركة تشاتاي أولوسوي بطولة مسلسله الجديد.

وقد ظل تشاتاي أولوسوي 4 أشهر محتاراً في اختيار الممثلة المناسبة لمشاركته بطولة مسلسله الجديد، الذي يدقق في تفاصيله كثيراً، حرصاً منه على تأمين فرص النجاح له على غرار مسلسله الأخير (مد جزر) مع ساريناي ساريكايا الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة لموسمين كاملين دون أي تراجع.

وتسرّب من مقربين من تشاتاي أولوسوي أنه يريد أن تشاركه الممثلة بانسو سورال البطولة، وقد وافق منتج مسلسله وأيضاً مخرجه أولوتش بيراكتار مبدئياً على بانسو.

وستؤدي بانسو سورال دور حبيبة تشاتاي أولوسوي في المسلسل.

وكانت بانسو سورال قد حققت جماهيرية كبيرة بحضورها الجذاب في مسلسلها الأخير (الجميلات الصغيرات الكاذبات) مع الممثل الشاب شكرو أوزيلديز المأخوذ عن مسلسل أمريكي بالإسم نفسه.

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