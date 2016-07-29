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مصطفى قمر ينفي انفصاله عن زوجته بعد 23 عاماً من الغرام

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الجمعة 29-07-2016 14:11

بعد 48 ساعة من الشائعات التي أكدت انفصاله عن زوجته سراً، نفى المطرب مصطفى قمر هذه الأنباء، وأوضح باتصال خاص لـ"سيدتي نت"، أسباب رفضه التعليق على الشائعة فور انتشارها، بأنه اعتاد ابقاء حياته الخاصة خارج الأضواء، لافتا إلى انه يعرف مصدر الخبر علماً بأنه مشغول بتصوير فيلمه الجديد "فين قلبي" مع النجمة يسرا اللوزي.
مصطفى رفض سابقاً التعليق على الخبر مؤكداً انه اعتاد على الشائعات مع قرب صدور أي عمل فني له، كما اعتادت زوجته غادة بعد زواج استمر لمدة 23 عاماً وأكد باتصال خاص مع "سيدتي نت" أنه لا يغادر تقريباً موقع تصوير فيلمه الجديد "فين قلبي" مع النجمة يسرا اللوزي والممثل الكوميدي ادوارد، بسبب ارتباط الأسبوع الأخير بتصوير مشاهد العديد من ضيوف الشرف ومنهم النجم عزت أبو عوف والممثل محمد لطفي، ولكنه اضطر للرد حرصا على مشاعر ولديه إياد وتيام.

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سيدتي