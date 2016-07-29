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بالفيديو: أغنية تجمع إنريكي إغليسياس وجينيفر لوبيز وكريستيانو رونالدو وملحم زين ومحمد عساف

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الجمعة 29-07-2016 14:48

ضمن إصداراتها الإقليمية والعالمية، أعلنت "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الفنّي، عن إطلاق أغنية مصوّرة بعنوان “Don’t You Need Somebody” تجمع "ريد وان RedOne" ونجمة "بلاتينوم ريكوردز" البوب ستار "أسيل"، إلى جانب المغنين العالميين: إنريكي إغليسياس، شاغي و "R.city".
كما شارك نجوم عالميّون ومشاهير من مختلف دول العالم في الأغنية المصوّرة، حيث أطلّت جينيفر لوبيز، وكريستيانو رونالدو، وراين سيكريست، وكريس فايد، والشقيقات قطّان، وكذلك ظهر نجوم "بلاتينوم ريكرودز" محمد عساف، وملحم زين، وعبد الفتاح جريني، وجميله.
وقد سجّلت البوب ستار "أسيل" أغنية “Don’t You Need Somebody” في الدار البيضاء مع "ريد وان"، فيما صوّرت مشهدها في الكليب في منتجع أنانتارا نخلة دبي.
في السياق نفسه، صوّر باقي النجوم مشاهدهم في مدن مختلفة، بحيث صوّر محمد عساف في رام الله، وملحم زين في بيروت، وجريني في القاهرة، وجميله في مراكش، والشقيقات هدى ومنى وعليا قطّان في مجمّع "دبي مول" التجاري، وكريس فايد في "استوديو إذاعة فيرجن"، وطارق الحربي في جدّة.
وتعليقاً على هذا الإصدار الفنّي الفريد، عبّر "ريد وان" عن حماسه للتعاون مع "بلاتينوم ريكوردز" الشركة الرائدة في الإنتاج والتوزيع الفنّي في المنطقة، واعداً بمزيد من المفاجأت التي سيُقدّمها مع الشركة الشركة في الفترة المقبلة.
يُمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط:

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سيدتي

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