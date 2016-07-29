أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ديلى ميل: الروزمارى والزعتر أفضل مسكنات طبيعية لمرضى السرطان

Google+ Print
ديلى ميل: الروزمارى والزعتر أفضل مسكنات طبيعية لمرضى السرطان ديلى ميل: الروزمارى والزعتر أفضل مسكنات طبيعية لمرضى السرطان
كشفت دراسة علمية حديثة أن أعشاب الروزمارى والزعتر، أفضل مسكنات ألم طبيعية يمكن أن تساعد فى مكافحة آلام السرطان وغيرها من الأمراض.

وأوضح الباحثون أن الروزمارى "إكليل الجبل" والزعتر من الأعشاب الفعالة لعلاج آلام المفاصل لأنها تعمل بمثابة مسكنات طبيعية للعديد من المشاكل، لأن كلاهما يحتوى على مركبات كيميائية رئيسية ويطلق عليها مركبات “diterpenoids” تقلل الالتهاب وبالتالى تسكن الألم.

وقال العلماء الألمان والإيطاليون للمجلة البريطانية المتخصصة فى الصيدلة، إن أعشاب الروزمارى "إكليل الجبل" والزعتر تمنع الالتهابات فى الجسم ويمكن إضافتها إلى العديد من الأطعمة.

جدير بالذكر أن فريقا من الباحثين وجدوا عبر الدراسة التى شملت على أكثر من 300 شخص من المعمرين فى القرية الإيطالية النائية “Acciaroli” التى يبلغ عددها بضعة آلاف بالقرب من منتجع ساليرنو، أن عشب الروزمارى شائع استخدامه بهذه المنطقة، لافتين إلى أن هذه القرية خالية من مرض القلب ومرض الزهايمر.


>دراسة أمريكية تكشف: تناول عشب الروزمارى يوميًا يطيل العمر لأكثر من 100 سنة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365