ديلى ميل: الروزمارى والزعتر أفضل مسكنات طبيعية لمرضى السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن أعشاب الروزمارى والزعتر، أفضل مسكنات ألم طبيعية يمكن أن تساعد فى مكافحة آلام السرطان وغيرها من الأمراض.

وأوضح الباحثون أن الروزمارى "إكليل الجبل" والزعتر من الأعشاب الفعالة لعلاج آلام المفاصل لأنها تعمل بمثابة مسكنات طبيعية للعديد من المشاكل، لأن كلاهما يحتوى على مركبات كيميائية رئيسية ويطلق عليها مركبات “diterpenoids” تقلل الالتهاب وبالتالى تسكن الألم.

وقال العلماء الألمان والإيطاليون للمجلة البريطانية المتخصصة فى الصيدلة، إن أعشاب الروزمارى "إكليل الجبل" والزعتر تمنع الالتهابات فى الجسم ويمكن إضافتها إلى العديد من الأطعمة.

جدير بالذكر أن فريقا من الباحثين وجدوا عبر الدراسة التى شملت على أكثر من 300 شخص من المعمرين فى القرية الإيطالية النائية “Acciaroli” التى يبلغ عددها بضعة آلاف بالقرب من منتجع ساليرنو، أن عشب الروزمارى شائع استخدامه بهذه المنطقة، لافتين إلى أن هذه القرية خالية من مرض القلب ومرض الزهايمر.

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