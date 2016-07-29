شرطة الشارقة توضح حقيقة العثور على "قنبلة" في مبنى

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة وجود قنبلة في مبنى المشرق في شارع الملك عبدالعزيز وقال مصدر شرطي إن "شخصاً اتصل برقم الطوارئ حوالي الساعة العاشرة مساء أمس الخميس وحذر من وجود قنبلة وُضعت في مدخل مبنى المشرق بجانب برج عمران السكني"، لكن تبين انه بلاغ كاذب.

وذكر أنه "فور ورود البلاغ توجه فريق الطوارئ ومعه فريق متخصص بالمتفجرات ودوريات من إدارة البحث الجنائي والإسعاف والدفاع المدني ورجال الإطفاء إلى المنطقة، وقامت بإخلاء احترازي لبرج سكني مجاور للمبنى، وطوقوا الشوارع المؤدية إليه، وبعدها بدأوا بتمشيط المنطقة بدقة بحثاً عن عبوات ناسفة، ليتضح فيما بعد أن البلاغ كاذب، والجسم الغريب المشتبه به ليس قنبلة".

أحد سكان البناية من الجنسيه الاسيوية قال إنه لم يتم إخبارهم اي شيئ بشأن قنبلة وأن خروجهم كان من باب الاحتياط بعد حضور الشرطة.