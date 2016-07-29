محافظ سوهاج يكلف وكيلى الصحة والتضامن بمتابعة حالة الطفلة "حياة"

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى استجابة سريعة لـ"اليوم السابع"، حول ما تم نشره بعنوان " بالفيديو والصور.. جبروت "مرات الأب" يحول "حياة" لجسد بلا روح.. سيدة بسوهاج تقيد ابنة زوجها بالجنازير لمدة عام.. أطعمتها "عيش وملح" فقط.. الفتاة تتحول لهيكل عظمى من شدة التعذيب.. والصدفة تكشف الجريمة"، تكليف الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة، بإعداد فريق طبى على أعلى مستوى وسيارة إسعاف للقيام بمناظرة حالة الفتاة محل موضوع النشر، وإعداد تقرير كامل عن الحالة ومنحها العلاج اللازم على نفقة الدولة، وحجزها داخل المستشفى إذا تطلبت الحالة ذلك.

كما قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تكليف محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج، بالتوجه إلى الحالة وتقديم أى مساعدات مادية أو عينة للتخفيف عن الفتاة من هول ما لاقته فى الفترة الماضية .

ترجع الواقعة إلى أمس عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بأنه أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت منزل "على.ع" 41 عامًا – سائق، مقيم بقرية أولاد سالم قبلى، أثناء ضبطه سمع الملازم أول أحمد الخولى، معاون مباحث المركز صوت استغاثة.

وبسؤال المحكوم عليه عن مصدر الصوت لم يذكر سببًا، وتوجه الضابط للمصدر وعثر على ابنته "حياة" 18 عامًا، مقيدة بالسلاسل والقيود الحديدية وعليها آثار تعذيب وحروق، وبفك قيودها وبسؤالها عن محدث تلك الإصابات، أقرت بأن والدها وزوجته "هناء. أ" قيداها منذ عام، ومنعاها من الأكل إلا للضرورة.

نقلت الفتاة لمستشفى دار السلام المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين وجود كدمات وزرقة بمناطق متفرقة بالجسم وفى الذراعين والقدمين، كما توجد آثار خدوش أسفل الظهر، وآثار جروح وتعفن حول معصمى الذراعين لليد اليمنى واليسرى، وتحتاج إلى عرضها على أخصائى جراحة لاستكمال العلاج وتحديد العلاج ومدته، والحالة العامة متوسطة ما لم تحدث مضاعفات.

تم تحرر محضر بالواقعة رقم 3365 لسنة 2016 إدارى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأقرت الفتاة بالصلح والتنازل لوالدها وزوجته، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من ديوان المركز ما لم يكن الأب مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتم تنفيذ قرار النيابة العامة واحتجاز الأب لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، واستدعى مأمور مركز شرطة دار السلام عمة الفتاة لاستلامها، لحين انتهاء الأب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

بالفيديو والصور.. جبروت "مرات الأب" يحول "حياة" لجسد بلا روح.. سيدة بسوهاج تقيد ابنة زوجها بالجنازير لمدة عام.. أطعمتها "عيش وملح" فقط.. الفتاة تتحول لهيكل عظمى من شدة التعذيب.. والصدفة تكشف الجريمة

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