الزمالك يكشف لـ في الجول خطوته المقبلة ضد كوفي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الخطوة المقبلة التي سيتخذها مجلس إدارة الفريق ضد محمد كوفي.

كوفي غادر القاهرة متجها إلى بلاده بوركينا فاسو دون علم من مجلس إدارة الزمالك قبل أن يرسل رسالة اعتذار إلى جماهير الفريق ويؤكد "لن ألعب مجددا له". (طالع التفاصيل)

فما هي خطوة الزمالك المقبلة؟ يُجيب أحمد مرتضى لـFilGoal.com قائلا: "سوف نتقدم بشكوى ضد كوفي في الاتحاد الدولي للحفاظ على حقوقنا".

وأوضح "الزمالك له ما يقرب من 60 ألف دولار من اللاعب وليس العكس".

وواصل "سنأخذ حقوقنا بالقانون. كوفي هرب من صفوف الزمالك في نصف الموسم وأخل بالتعاقد".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد شن هجوما حادا على كوفي بسبب "هروبه من الزمالك". (طالع التفاصيل)

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