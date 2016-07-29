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منظمة إنقاذ الطفولة: قصف مستشفى ولادة فى إدلب

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منظمة إنقاذ الطفولة: قصف مستشفى ولادة فى إدلب منظمة إنقاذ الطفولة: قصف مستشفى ولادة فى إدلب
قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن مستشفى ولادة تدعمه فى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بمحافظة إدلب السورية تعرض لأضرار بالغة اليوم الجمعة بعد أن أصيب بقصف مباشر.

وقال متحدث باسم المنظمة لرويترز إن عدد ضحايا القصف لم يعرف بعد.

وأضاف المتحدث أن هذا هو مستشفى الولادة الوحيد بالمنطقة وأنه يستقبل 1300 امرأة وطفل شهريا وأنه أجرى نحو 340 عملية ولادة الشهر الماضى.
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