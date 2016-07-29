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الرميثي: معايير عالمية في أبوظبي لإدارة الأزمات

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الرميثي: معايير عالمية في أبوظبي لإدارة الأزمات الرميثي: معايير عالمية في أبوظبي لإدارة الأزمات

ثمن اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة، إجراءات رفع كفاءة الأجهزة المعنية طبقا للمعايير العالمية في إدارة الأحداث والأزمات أو الكوارث.

وفي هذا الصدد، أشاد بما حققته الفرق المشاركة في تمرين الإخلاء الوهمي الذي تم تنفيذه في مدرسة القدرة بمنطقة الفلاح بإمارة أبوظبي اليوم والإجراءات التي صاحبته من تنسيق واستجابة ما أسهم بشكل فعال في نجاحه.

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للإمارة أعلنت نجاح تمرين الإخلاء الوهمي الذي تم تنفيذه في المدرسة.

وأوضحت أن التمرين يأتي في سياق خطة فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للوقوف على مدى جاهزية الفرق المنوط بها العمل سويا والتنسيق عند وقوع الأحوال الطارئة وللتعرف أيضا على مدى قدرتها في التعامل مع الأزمات.

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