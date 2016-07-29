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"تموين أسيوط" تضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة

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"تموين أسيوط" تضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة "تموين أسيوط" تضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة
تمكن ضباط مديرية بأسيوط، من ضبط كميات متنوعة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمذبوحة خارج المجازر، وذلك خلال حملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والصحة وبرفقة أفراد الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ع.ح. ح" مقيم غرب البلد أول أسيوط صاحب محل جزارة كائن بندر منفلوط وبحوزته 12 كيلو جراما من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و"م. س. ح" مقيم غرب البلد أول أسيوط صاحب محل جزارة كائن بندر منفلوط حيث ضبط لديه 12 كيلو جراما من مشتقات اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط "ح.م.ع" مقيم بندر ديروط صاحب محل جزارة الكائن بذات الناحية.. حيث ضبط لديه 17 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.


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مصر 365

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