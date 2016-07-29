بالصور.. حريق بمحلج القطن القديم بكفر الشيخ بدون إصابات

شب حريق بأرض المحلج القديم بمدينة كفر الشيخ المجاور لكلية الدراسات الإسلامية بغرب مدينة كفر الشيخ دون قوع اصابات.

وتلقت غرفة عمليات اسعاف كفر الشيخ بلاغاً عن نشوب حريق بأرض المحلج القديم بمدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لموقع الحريق، تم اخماد النيران ولا توجد اصابات، ولم يتبين سبب الحرق ولا الخسائر في أرض المحلج القديم.



>

سيارة الدفاع المدني امام المحلج



>

اخماد الحريق بجوار المحلج



>

احد رجال الفداع المدني يخمد الحريق اعلى سور ارض المحلج



>

سيارات الاسعاف بجار المحلج

بالصور.. حريق محدود بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ ولا خسائر فى الأرواح