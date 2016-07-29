مصرع فلاح وإصابة شقيقه فى مشاجرة مع أبناء عمومتهم ببنى سويف

لقى فلاح مصرعه اليوم الجمعة، وأصيب شقيقه فى مشاجرة بين أبناء عمومة لخلالفهما على قطعة أرض بقرية الفقيرة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى إخطارًا من مركز شرطة ببا بوصول "ياسر.م.ح" 38 سنة فلاح ومقيم قرية الفقيرة التابعة لدائرة المركز جثة هامدة، بعد إصابته بآلة حادة فى الرأس، إلى مستشفى ببا المركزى، وشقيقه "طلعت" 28 سنة مصاب بجروح وكسور.

ودلت التحريات الأولية للواء خلف حسين مدير البحث الجنائى أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وشقيقه "طرف أول" مع أبناء عمومتهم "خلف .ا.ح "-60 سنة فلاح ونجليه "شعبان "-35 سنة "أحمد "-20 سنة"طرف ثان" لخلافهم على قطة أرض أملاك دولة تنازع عليها الطرفان، وقام الطرف الثانى ببناء غرفة عليها.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه حدثت بينه وبين نجل عمه مشادة كلامية أثناء مرور نجل عمه بدراجته البخارية فأخذها منه المجنى عليه لتتحول المشادة الكلامية لمشاجرة فقام الطرف الثانى وأولاده بجلب "بلطة" آلة حادة وضرب المجنى عليه بها على رأسه ليسقط متوفيًا فى الحال ويصاب شقيقه بجروح وكسور .

وانتقلت قوات الشرطة بمركز شرطة ببا إلى القرية، وتم فرض كردون أمنى حول منازل الطرفين، وجار ضبط المتهمين الثلاثة الذين فروا هاربين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت باستخراج الجثة من مشرحة مستشفى ببا المركزى والتصريح بدفنها .

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