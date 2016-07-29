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مصرع طالب صعقاً بالكهرباء فى قرية الحمراوى بكفر الشيخ

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مصرع طالب صعقاً بالكهرباء فى قرية الحمراوى بكفر الشيخ مصرع طالب صعقاً بالكهرباء فى قرية الحمراوى بكفر الشيخ
لقى محمد فهيم زكى الشامى 18 سنة طالب ثانوى مصرعه صعقا بالكهرباء، عندما وضع يده على عمود الإنارة الخاص بالملعب الخامسى بمركز شباب الحمراوى.

هرعت سيارات الإسعاف وعدد من قيادات أمن كفر الشيخ لموقع الحادث، وتم نقل الجثمان لمستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، بمصرع محمد فهيم زكى الشامى 18 سنة طالب ثانوى صعقاً بالكهرباء عندما وضع يده على عمود إنارة خاص بالملعب الخماسى بقرية الحمراوى التابعة لمركز كفر الشيخ فلقى مصرعه فى الحال.

وانتقلت قيادات أمن كفر الشيخ ورئيس مباحث مركز كفر الشيخ للمعلب وتبين أن عمود الإنارة التابع للملعب به أسلاك مكشوفة، فتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.


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