أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«المصري» يشكر «أبو العينين» بعد إنهائه أزمة اللاعب «عبدالله بيكا»

Google+ Print
«المصري» يشكر «أبو العينين» بعد إنهائه أزمة اللاعب «عبدالله بيكا» «المصري» يشكر «أبو العينين» بعد إنهائه أزمة اللاعب «عبدالله بيكا»

محمد أبو العينين

قدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية نيابة، اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس أدارة شركة ونادي سيراميكا كليوباترا، لجهوده في إنهاء أزمة اللاعب عبدالله بيكا وإصدار قرارًا فوريًا بعدم التقدم بشكوى إلى لجنة شئون اللاعبين بعد توقيع اللاعب للناديين.

وقال مجلس إدارة النادي المصري إن “هذه المواقف ليست بغريبة على رجل يشهد له الجميع بدوره الوطني، و اسهاماته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، و نشر قيم التسامح و المودة، و نبذ الخلاف بين أبناء الوطن”.

وأكد حلبية على حرصه التام على إقامة علاقات قوية يسودها الاحترام والود بين النادي المصري، وبين كافة الأندية المصرية وخاصة نادي سيراميكا كليوباترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا