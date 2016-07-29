«المصري» يشكر «أبو العينين» بعد إنهائه أزمة اللاعب «عبدالله بيكا»

قدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية نيابة، اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس أدارة شركة ونادي سيراميكا كليوباترا، لجهوده في إنهاء أزمة اللاعب عبدالله بيكا وإصدار قرارًا فوريًا بعدم التقدم بشكوى إلى لجنة شئون اللاعبين بعد توقيع اللاعب للناديين.

وقال مجلس إدارة النادي المصري إن “هذه المواقف ليست بغريبة على رجل يشهد له الجميع بدوره الوطني، و اسهاماته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، و نشر قيم التسامح و المودة، و نبذ الخلاف بين أبناء الوطن”.

وأكد حلبية على حرصه التام على إقامة علاقات قوية يسودها الاحترام والود بين النادي المصري، وبين كافة الأندية المصرية وخاصة نادي سيراميكا كليوباترا.