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تركيا تغلق قاعدة جوية وثكنات استخدمت في المحاولة الانقلابية

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تركيا تغلق قاعدة جوية وثكنات استخدمت في المحاولة الانقلابية تركيا تغلق قاعدة جوية وثكنات استخدمت في المحاولة الانقلابية

رئيس الوزراء التركي

تعتزم السلطات التركية إغلاق قاعدة جوية بالقرب من العاصمة أنقرة، إلى جانب جميع الثكنات العسكرية التي استخدمت خلال محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الجاري.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، في كلمة أذيعت من مكان قرب قاعدة “أقينجي” الجوية التي كانت مركزًا لمنفذي الانقلاب: “سنغلق كل الثكنات التي أرسلت دبابات وأقلعت منها طائرات هليكوبتر”.

وفي وقت سابق الجمعة، أحال مجلس الشورى العسكري 48 جنرالًا على التقاعد، كما أمر بترقية 99 ضابطًا آخر إلى رتبة جنرال أو ميرال، بينما أبقى على قادته الكبار في مواقعهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

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