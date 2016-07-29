خبر في الجول - ستانلي يدعم الزمالك في إفريقيا بعد اقترابه من الانضمام

استقر مسؤولو الزمالك على قيد ستانلي أوهايوتشي في القائمة الإفريقية فوز إتمام صفقة انتقاله من وادي دجلة.

واتفق مسؤلو الناديان على انتقال النيجيري لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 900 ألف دولار، على أن يصبح للزمالك أحقية شرائه بعد انتهاء المدة مقابل مليون ونصف دولار.

ومن المنتظر توقيع عقود انتقال اللاعب فور عودة مسؤولي الزمالك إلى القاهرة قادمين من هولندا حيث المفاوضات.

ويريد الزمالك تدعيم صفوفه بستانلي قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا يوم 14 أغسطس المقبل.

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة من هذه المباراة لكي يؤكد تأهله كثاني المجموعة إلى الدور نصف النهائي، فالصدارة باتت شبه محسومة لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان الزمالك قد استقر على قيد العائدين من الإعارة إبراهيم صلاح وإسلام جمال في قائمته الإفريقية.