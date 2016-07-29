الإسماعيلي لـ في الجول: إبراهيم حسن يماطل في التجديد

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن إبراهيم حسن لاعب الفريق يغالي في طلباته من أجل تجديد تعاقده مع الدراويش.

وينتهي تعاقد إبراهيم حسن مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل ويحاول الإسماعيلي التجديد معه حتى الآن.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"لقد لبينا كل طلبات إبراهيم حسن المادية إلا أنه عاد وقام بالمغالاة فيها".

ويتقاضى إبراهيم حسن نصف مليون جنيه خلال الموسم الواحد مع الإسماعيلي وطلب الحصول على نفس ما يتقاضاه اللاعبين الدوليين.

وواصل رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي حديثه"مازلنا نرغب في بقائه معنا ومتمسكون بوجوده مع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".