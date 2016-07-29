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مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني يدربان المستبعدين من قائمة الزمالك

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مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني يدربان المستبعدين من قائمة الزمالك مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني يدربان المستبعدين من قائمة الزمالك

يشرف الثنائي مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني اليوم الجمعة على مران المستبعدين من قائمة الزمالك، وذلك بعدما طلب منهما مرتضى منصور رئيس النادي دخول الجهاز الفني الجديد.

وقبل الزمالك استقالة محمد حلمي ليبدأ رحلة البحث عن مدرب أجنبي، وفي الوقت الحالي يريد إسناد المهمة بصفة مؤقتة لمدير فني مصري.

وتقدم حلمي باستقالته بعد الخسارة في جنوب إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز بنتيجة 1-صفر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان سليمان قد صرح تلفزيونيا أن مرتضى طلب منه تولي المهمة بصفة مؤتة كمدير فني. (التفاصيل)

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم 3 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس ، وفي حالة فوزه يلعب نهائي المسابقة ثم يستضيف إنيمبا في دوري الأبطال يوم 14 من الشهر نفسه.

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