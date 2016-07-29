سيلينا غوميز و24 عاماً من الأناقة العصرية!

احتفلت النجمة الشابة ذات الأصول اللاتينية "سيلينا غوميز" Selena Gomez بعيدها الـ24. وعلى الرغم من سنّها الصغيرة، فقد استطاعت أن تحقق نجاحات هائلة، وأن تحجز لنفسها مكاناً على قائمة النجمات الأشهر والأكثر قوة في العالم. وطبعاً، هذا الأمر لا يتعلّق بموهبتها في الغناء والتمثيل فقط، بل بملامحها البريئة وإطلالاتها المميزة والعصرية أيضاً.

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فقد Selena رسمت خطاً لنفسها في الموضة ميّزها عن الكثير من الفنانات في مثل سنّها. وقد تميّز هذا النمط بكونه شبابياً، وقريباً من الواقع، وبعيداً من البهرجة. واليوم، هي ملهمة للكثير من دور الأزياء العالمية مثل داري "لويس فويتون" Louis Vuitton، و"فيرساتشي" Versace .

وعلى السجادة الحمراء، شاهدناها تتألق بمختلف إبداعات دور الأزياء مثل "غوتشي" Gucci، و"فالنتينو" Valentino، و"دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana، و"لانفان" Lanvin، و"ايميليو بوتشي" Emilio Pucci وغيرهم الكثير.

واليوم، قمنا بجمع أبرز إطلالات النجمة الشابة في مختلف المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء لنستعرض لكم أناقتها وأسلوبها المميز في الموضة، بالرغم من سنها الضغيرة وشبابها.