مجموعة راقية من "بي بي" لموسم ربيع وصيف 2016

قدمت BEBE "بيبي" لموسم ربيع/صيف 2016 ملابس ملفتة للنظر وعصرية في أسلوب جذّاب جداً. ومع ضمّها لقطع موسمية وضرورية من العلامة التجارية، توفر المجموعة تشكيلة مختارة وفريدة من الفساتين الرائعة والطويلة التي تصل إلى الأرض بتصميم متقن للغاية، والتنانير الفضفاضة بطابع مرح، لتعطي محبّات الأزياء والأناقة الراقية القدرة على ترك أعلى انطباع.

يجسّد الأسود، الذهبي والأسلوب الجريء الأجواء الصيفية الفرحة ، المميزة والباهرة. وتلخص درجات ألوان مغيب الشمس، إلى جانب انعكاسات ذهبية وتصاميم جريئة. هي دعوة للابتهاج والتألق بكل أناقة مع تفاصيل معقّدة، تصاميم راقية ولمسات تركيز معدنية.

سحر الليالي والسهر، إنها الطريقة للتمتع بإطلالة باهرة لا يمكن نسيانها. الأمر كله متعلق بالظهور في صورة عالية الرقي وجاذبية ساحرة – اختاري لوناً مفاجئاً لتنعمي بالمزيد من الأناقة والطابع العصري. لتكوني جريئة، اختاري فستاناً مدهشاً مع سلسلة من التفتا الفاتنة.

وللمسة إضافية من البهاء، دللي نفسك بالترتر (sequins) واللآلئ. أبهري مَن حولك مع تطريز بالخرز مستوحى من نمط الباروك الذهبي الساطع كالشمس وفضّي مضيء كالقمر. تألقي بفساتين مميزة من الكريب تغطيها زينة فاخرة في تصاميم كلاسيكية على نمط الآرت ديكو.

اتركي انطباعاً قوياً مع زهور لا يمكن نسيانها – تفيض تصاميم براعم متفتحة بالسحر والأناقة. أما التفاصيل الحالمة والدقيقة من الدانتيل فسوف تمنح جاذبية غير اعتيادية إلى أي فستان بطول يلامس الأرض. تعطي إضافات استراتيجية ووهمية من الشبك مع محيط واسع للرقبة وأطراف بارزة لمسةً خلاّبة بالكاد تكون ملتصقة بمنحنيات إطلالتك.

وفي هذا الموسم، يخطف الساتان الأضواء سواء جاء ضيّقاً أو فضفاضاً. تعطي أنسجته الناعمة، الخفيفة والفاخرة لمسة من الأنوثة إلى أي طقم. تلألئي في درجات من الشفافية وتألقي في حرير أنيق لهذا الصيف الساحر.

احتفلي بكل أناقة في جميع الأوقات مع "بيبي" bebe.