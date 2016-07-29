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النجمات بين الأناقة والمبالغة في مهرجان "بياف"!

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الجمعة 29-07-2016 15:33

كما في كلّ عام، شهدت مدينة بيروت حضوراً قوياً للنجوم والنجمات في مهرجان بياف BIAF . لكن هذا العام كان مختلفاً، إذ شهد أطول سجادة حمراء في العالم؛ وعلى هذا السجادة الحمراء سارت النجمات بفساتين السهرة، التي بدت غاية في الروعة، فيما بعضها الآخر لم يحقق المستوى المطلوب من الأناقة.

ومن أبرز هذه الإطلالات كانت إطلالة النجمة التركية مريم أوزيرلي  Meryem Uzerl ، أو كما هي معروفة بالسطانة هويام، التي بدت بالفعل مثل السلطانة في فستانها الأزرق الفاتح، الذي حمل توقيع زياء نكد.

كما أحببنا إطلالة النجمة ""نادين الراسي" في الفستان الأخضر الزيتي، الذي اختارته أيضاً من تصميم زياد نكد، والتي أكملت إطلالتها بأقراط ألماسية كبيرة.

وأحببنا إطلالة الممثلة "ستيفاني صليبا"، التي اختارت فستاناً ذا تصميم ناعم من حسين بظاظا، ونسّقت معه حقيبة يد صغيرة من ديور. Dior

كارول سماحة اختارت فستاناً باللون الزهري الناعم، فبدت إطلالتها أنثوية من "Basil Soda" Basil Soda ، فيما اختارت معه أقراطاً من الألماس وحقيبة يد صغيرة.

أما عبد الوهاب فقد بدت إطلالتها شبابية ومرحة في فستان معرّق باللون الأخضر، اختارته من مجموعة دولتشي اند غابانا. Dolce&Gabbana 

وثمة نجمات عربيات غير أولئك عملن جاهدات ليظهرن بأجمل حلّة على سجادة مهرجان الـ "بياف" BIAF  الحمراء، فشاهدي إطلالاتهنّ، واختاري معنا النجمة التي كانت أكثر أناقة ليلة أمس.

 

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سيدتي

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