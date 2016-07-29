العمليات الروسية بسوريا دفعت "النصرة" لفك ارتباطها عن القاعدة

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس النواب الروسى (الدوما) أندريه كراسوف أن الخطوات الفعالة التى اتخذتها القوات الروسية بسوريا، دفعت "جبهة النصرة" نحو فك ارتباطها بتنظيم "القاعدة".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن كراسوف قوله اليوم الجمعة "أسهمت فى هذا (الانفصال) الخطوات على الأرض، التى اتخذتها القوات الروسية فى سوريا، لا سيما تشكيل التحالف، الذى أصبح درعا تمنع انتشار وباء الإرهاب الدولي، والعملية الإنسانية فى حلب، التى أعلن إطلاقها مؤخرا".

وأضاف النائب الروسى أن الممرات الإنسانية، التى فتحت فى حلب، تتيح إنقاذ لا سكان المدينة فحسب، بل وتوفر للمسلحين فرصة جديدة لتخليص أنفسهم من أسر المنظمات الإرهابية، خاصة وأن الرئيس الأسد تعهد بعفو عن كل من يحمل السلاح ويسلم نفسه، بالرغم من أن هذا القرار يعود، بطبيعة الحال، إلى صلاحيات المحكمة .

وأكد كراسوف أن تنظيما إرهابيا يستطيع أن يقدم على الانفصال عن القاعدة وتغيير اسمه، ولكن جوهر المشكلة يكمن فى تعامله مع المدنيين فى سوريا والعراق ودول أخرى.

يذكر أن زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولانى أعلن أمس فك ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، وإلغاء العمل باسم "جبهة النصرة" وتبنى إسم "جبهة فتح الشام"، مؤكدا أنها لن تكون لها علاقة بأية جهة خارجية.

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