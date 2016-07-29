نجاح تمرين إخلاء لـ «الطوارئ والأزمات» بأبوظبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن نجاح تمرين الإخلاء الوهمي الذي تم تنفيذه في مدرسة القدرة بمنطقة الفلاح بإمارة ابوظبي.

يأتي هذا التمرين في سياق خطة فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي للوقوف على مدى جاهزية الفرق المنوط بها العمل سويا والتنسيق عند وقوع الاحوال الطارئة و للتعرف ايضا على مدى قدرتها في التعامل مع الأزمات.

وأشاد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أبوظبي بما حققته الفرق المشاركة في التمرين من حُسن تنسيق واستجابة ما أسهم بشكل فعال في نجاح تمرين الاخلاء الوهمي الذي تم تنفيذه ضمن إجراءات الإستعداد لرفع كفاءة الاجهزة المعنية، طبقا للمعايير العالمية في ادارة الأحداث والأزمات او الكوارث.