استشارى جهاز هضمى: استئصال المرارة بالمنظار يعرضك للوفاة

أكد الدكتور وليد سويدان استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بفلسطين، خلال محاضرة ألقاها بمؤتمر الدلتا الدولى المنعقد حاليا بطنطا، أن هناك عدة مضاعفات تحدث للمريض على القنوات الكبدية والمرارية عند إجراء عمليات استئصال المرارة بالمنظار.

وقال الدكتور وليد سويدان إنها قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى وفاة المرضى أو إصابتهم بتليف بالكبد فى حالة عدم تشخيصها وعلاجها مبكرا موضحا أن نسبة المضاعفات الناتجة عن عمليات استئصال المرارة بالمنظار تزيد عن النسبة بالعمليات الجراحية التقليدية.

وأشار إلى أن علاج هذه الحالات أحيانا يحتاج إلى تعاون وثيق بين الجراحين وأطباء الكبد للحصول على أفضل النتائج، موضحا أنه تم اجراء دراسة تناولت 72 مريضا تعرضوا لمضاعفات ناتجة عن عمليات جراحية وتم علاجهم إما عن طريق المنظار، أو عمليات جراحية مفتوحة، وقد أظهرت الدراسة أن العمليات المفتوحة كانت أدق وأقل فى المضاعفات.

وأكد أن خبرة الجراحين تلعب دورا كبيرا فى الوقاية من هذه المضاعفات ويوصى بعدم استمرار الجراح فى محاولة التعامل مع المشاكل التى تطرأ خلال الجراحة بالاستمرار فى التخلص من المضاعفات بالمنظار، بدلا من فتح البطن، وتحويل العملية إلى عملية تقليدية للتعامل مع المضاعفات بشكل سليم.

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