9 حقائق عن الحمل ربما لم يخبرك بها أحد

قد تسمعين الكثير عن حقائق أو معلومات كاذبة عن الحمل، وهذا يعتبر من الأمور التي تجعل بعض النساء ترتجفن رعباً عندما يتم الحمل بعد زواجهن.. وفي دراسة برازيلية، خاصة بسيدتي وطفلك، صادرة عن قسم الولادة التابع للمشفى الجامعي البرازيلي /ماندا كي/ وضع لقارءاتنا، ما يرافق ذلك من الأقاويل والتفسيرات التي يعتبر القليل منها صحيحاً.

أولا، ربما يستمر حملك لعام كامل وليس فقط تسعة أشهر

من المعروف أن الفيلة تحملن الجنين لمدة عام كامل. ولكن ذلك محتمل عند البشر أيضاً. لكنه نادر الحدوث.

ثانياً، العضو الذكري للجنين في بطن أمه ينتصب كل يوم تقريباً

وذلك بعد الشهر الخامس من الحمل. ولكن المختصين يعلمون بها ولا يخبرون المرأة الحامل بذلك لاعتقادهم أن هذا ليس مهماً.

ثالثاً، فرج المرأة ربما يحتاج للخياطة الطبية بعد الولادة

9 من أصل 10 النساء يتعرض لتمزق في منطقة الفرج عند الوضع. كما أن فتحة الفرج وحجمها يختلفان من امرأة لأخرى، ولذلك يتم اللجوء للعمليات القيسرية. وفي كثير من الأحيان تتم عملية خياطة المنطقة المتمزقة من الفرج دون أن يذكر المختص ذلك..

رابعاً، رائحة المولود وهو على صدر الأم بعد الوضع مباشرة يذكرها بالعلاقة الحميمة

خامساً، بول الجنين الذكر أو الأنثى يخرج مع بول الحامل

إن الجنين يبول داخل رحم أمه، ويخرج هذا البول مع بول الحامل، ولو لم يكن ذلك لشعرت المرأة بآلام إضافية في الرحم.

سادساً، عيناك تصبحان أكثر بريقاً بعد الولادة

عينا المرأة التي تضع جنيناً تصبح أكثر بريقاً ويربط المختصون ذلك بفرحها، فعملية بريق العينين لا يمكن التحكم بها؛ لأنها عفوية وتخص الطبيعة النسائية.

سابعاً، حاسة الشم عند المرأة تتضاعف خلال فترة الحمل

وذلك ما يجعل المرأة الحامل تشعر بالغثيان واضطرابات في المعدة. ومن هنا يأتي الوحم.

ثامناً، المغص الذي تشعر به المرأة خلال الولادة ربما يستمر لفترة طويلة إلى ما بعدها

فقد تمتد آلام الوضع لأشهر.

تاسعاً، المرأة الحامل لا تأكل لاثنين كما يقال

هذا اعتقاد خاطئ، فما تحتاجه المرأة الحامل بسبب تغيرات هرمونية تؤثر على الشهية هو 300 سعرة حرارية إضافية، أي ما يعادل كوباً من اللبن.

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