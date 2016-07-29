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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس غدا مغبرا بوجه عام وحارا على معظم المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون غائما جزئيا على المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار .. والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 32 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. متوسط الموج يضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و47 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و30 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الثالثة و22 دقيقة مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    43      32              60       20 .
> دبي                        41      33              60       25 .
> الشارقة                   40      31              65       30.
> عجمان                    41      32              65       25.
> أم القيوين                41       32             65        25 .
> رأس الخيمة             42       31             60        30 .
> الفجيرة                   35       30             85       60.
> العين                     42       30              60       20 .
> ليوا                       43      31               65       20 .
> الرويس                  42      31               70       25 .
> السلع                    42       32               75       30.
> دلما                      40      34               70       35 .
> طنب الصغرى          37      34               80       45 .
> طنب الكبرى            37      34               80       45 .
> أبوموسى               38       34               80       40.

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