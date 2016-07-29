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الأوقاف تمنع قيادات الوزارة من الحديث عن الخطبة المكتوبة مع وسائل الإعلام

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الأوقاف تمنع قيادات الوزارة من الحديث عن الخطبة المكتوبة مع وسائل الإعلام الأوقاف تمنع قيادات الوزارة من الحديث عن الخطبة المكتوبة مع وسائل الإعلام
طالبت وزارة الأوقاف، جميع القيادات والعاملين بالوزارة، بالتوقف الفورى عن الإدلاء بأي أحاديث حول الخطبة الموحدة المكتوبة، أو الظهور الإعلامى في أي برنامج إعلامى بشأنها إلا بكتاب خطى معتمد من رئيس القطاع الدينى إذا اقتضت الضرورة.

وأكدت الوزارة، فى بيان رسمى، على جميع مديري المديريات والإدارات عدم تعميم أي منشورات في هذا الشأن مالم ترد من الوزارة معتمدة من رئيس القطاع الديني ومختومة بخاتم الوزارة ، حيث إن الوزارة لا يمثلها إلا موقعها الرسمي، وعلينا جميعًا أن نتوجه وبكل قوة نحو العمل بعيدًا عن الجدال أو المكلمة ، وهو ما يقتضيه واجب الوقت وظروف المرحلة.

وطالبت الوزارة، الإعلاميين المتابعين لأنشطة الوزارة تفهم القرار، مؤكدة أن أي معلومات تتصل بهذا الأمر أو بغيره سننشرها فورًا على موقعنا في صياغة دقيقة ومنضبطة وبكل وضوح وشفافية .

وقالت الوزارة: إننا ماضون في التطبيق بعون الله تعالى عبر الحوار والإقناع دون قهر أو إكراه ، وأننا ما زلنا في مرحلة الخطبة الاسترشادية المكتوبة التي تؤكد الوزارة على الالتزام بنصها أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام الكامل بضابط الوقت ما بين 15 :20 دقيقة كحد أقصى.

http://www.youm7.com/story/2016/7/28/وزير-الأوقاف-يتحدى-الأزهر-الشريف-مختار-جمعة-يرفض-وقف-الخطبة-/2819489#

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