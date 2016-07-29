أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعليم العالى": 60 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق

Google+ Print
"التعليم العالى": 60 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق "التعليم العالى": 60 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق
أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة لأولى بالتنسيق الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ، حتى الآن، 60 ألف طالب وطالبة.

وأضاف مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 380 درجة فأكثر بنسبة 92.7% فأكثر، وذلك بعدد طلاب19927، و328 درجة فأكثر للشعبة الأدبية أى بنسبة 80% فأكثر ويبلغ عدد طلاب هذه الشعبة 80516، وذلك بإجمـــــــــالى عدد طلاب 127413 طالبا وطالبة للمرحلة الأولى للتنسيق.

وتوافد الطلاب على معامل الحاسب الآلى بالجامعات لتسجيل رغباتهم، وسط حضور كبير من جانب أولياء الأمور، الذين اصطحبوا أبنائهم لتنسيق الرغبات.

طلاب يشتكون من بطئ موقع التنسيق.. و"التعليم العالى":بسبب كثرة الإقبال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365