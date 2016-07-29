"التعليم العالى": 60 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة لأولى بالتنسيق الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ، حتى الآن، 60 ألف طالب وطالبة.

وأضاف مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 380 درجة فأكثر بنسبة 92.7% فأكثر، وذلك بعدد طلاب19927، و328 درجة فأكثر للشعبة الأدبية أى بنسبة 80% فأكثر ويبلغ عدد طلاب هذه الشعبة 80516، وذلك بإجمـــــــــالى عدد طلاب 127413 طالبا وطالبة للمرحلة الأولى للتنسيق.

وتوافد الطلاب على معامل الحاسب الآلى بالجامعات لتسجيل رغباتهم، وسط حضور كبير من جانب أولياء الأمور، الذين اصطحبوا أبنائهم لتنسيق الرغبات.

طلاب يشتكون من بطئ موقع التنسيق.. و"التعليم العالى":بسبب كثرة الإقبال