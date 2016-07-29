"مياه الجيزة": ضعف المياه ببعض مناطق فيصل سببه تأخر تشغيل محطة 6 أكتوبر

أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن تأخر تشغيل محطة أكتوبر، تسبب فى ضعف وانقطاع المياه فى بعض المناطق بحى الهرم وشارع فيصل.

وكان عدد كبير من سكان حى الهرم وشارع فيصل، اشتكوا من انقطاع المياه لمدة تجاوزت 7 ساعات منذ صباح اليوم، الجمعة، دون وجود إعلان أو تحذير من شركة المياه أو وجود أعطال معلن عنها.

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