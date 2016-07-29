"مياه الجيزة": ضعف المياه ببعض مناطق فيصل سببه تأخر تشغيل محطة 6 أكتوبر

أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن تأخر تشغيل محطة أكتوبر، تسبب فى ضعف وانقطاع المياه فى بعض المناطق بحى الهرم وشارع فيصل.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أهالى شارع عبد السلام ببنى سويف يعانون من انقطاع المياه لأكثر من 20ساعة يوميا
وكان عدد كبير من سكان حى الهرم وشارع فيصل، اشتكوا من انقطاع المياه لمدة تجاوزت 7 ساعات منذ صباح اليوم، الجمعة، دون وجود إعلان أو تحذير من شركة المياه أو وجود أعطال معلن عنها.
>أهالى شارع عبد السلام ببنى سويف يعانون من انقطاع المياه لأكثر من 20ساعة يوميا