الجريدة الكويتية: الأسد تعهد لنتنياهو بإبقاء الجولان منزوعة السلاح

قالت مصادر دبلوماسية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تلقى رسالة من الرئيس السورى بشار الأسد، تعهد له فيها بإبقاء الجولان فى حالة من الهدوء.

وأضافت المصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن الأســــد تعهد بأن يبقى الجولان منطقة منزوعة السلاح، وأن تبقى سوريا ملتزمة بوقف إطلاق النار، وبمعنى آخر قال الأسد لنتنياهو وفقا للصحيفة: «ساعدنى لكى أسيطر على مناطقى، وأنـــا أضــمــن الــهــدوء لإسرائيل من ناحية الــجــولان»، على ألا تشارك إسرائيل فى أى جهد أو ترتيبات لإسقاط الأسد.

واستطردت المصادر لـ"الجريدة"، أن إسرائيل تطلب تنظيم اتفاقية جــديــدة بحسب الــوضــع على الأرض فيما يتعلق بحدودها مع سوريا، إذا بقى الأسد فى السلطة، تشمل ضمانات بشأن وضــع حــزب الــلــه، والــوضــع الحالى فـى الــجــولان والــقــنــطــيــرة.

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