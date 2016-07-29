فرنسا تنتقد خطة روسيا بفتح معابر لتهريب سكان حلب

قالت فرنسا، اليوم الجمعة، إن الخطة الروسية لفتح معابر إنسانية للسماح لسكان مدينة حلب السورية بالفرار من المناطق المحاصرة لا تمثل “استجابة يعول عليها”.

وكانت روسيا وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد أعلنتا امس، عن “عملية إنسانية” في القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب يتم بموجبها فتح “معابر آمنة” تتيح للسكان من الفرار من أهم معاقل المعارضة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه يجب تمكين السكان من الحصول على المساعدات بموجب القواعد الإنسانية الدولية ومن الإقامة في منازلهم بشكل آمن.

وقالت الوزارة في بيان “في هذا السياق فإن فكرة ‘المعابر الإنسانية‘ التي تطلب من سكان حلب مغادرة المدينة لا تمثل استجابة يعول عليها لمواجهة الوضع”.