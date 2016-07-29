الأردن: سياسات إسرائيل الاستفزازية ضربة قاسية لكل جهود إحياء عملية السلام

حذرت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية تمثل ضربة قاسية لكل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام والعودة لطاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثلما تمثل تقويضًا ممنهجًا لعملية السلام فى المنطقة واستهتارًا بالقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وجددت الحكومة فى هذا الصدد إدانتها واستنكارها الشديدين للاجراءات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص المزيد من البناء الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة وزير الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومنى فى بيان له اليوم إن هذه الممارسات بالإضافة لتسارع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد عائلاتهم وأطفالهم فى الأراضى الفلسطينية منذ بداية العام الحالى بشكل خاص وشرعنة إحدى البؤر الاستيطانية مؤخرًا بالقرب من رام الله تمثل وصفة لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة وتغذية التطرف والعنف.

وأضاف أن هذه السياسات الإسرائيلية تطرح تساؤلات حقيقية بخصوص نوايا إسرائيل وأهدافها النهائية بخصوص مجمل عملية السلام وحل الدولتين الذى يجمع المجتمع الدولى على أنه الحل الوحيد المطروح والقابل للتطبيق للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مشيدًا بموقف الدول الكبرى والراعية لعملية السلام والذى تمثل برفضه واستنكاره للخطوات الإسرائيلية المستمرة فى الاستيطان والتى تهدد عملية السلام.

وعلى الصعيد ذاته قال مصدر مسئول فى وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية "إننا نتابع بقلق بالغ النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية فى القدس الشرقية بشكل خاص حيث إن نماذج وخطط الاستيطان فيها تهدف لمحاصرتها من كل الجهات وعزلها عن محيطها الفلسطينى بالإضافة لعزل الأحياء العربية فى القدس الشرقية عن بعضها البعض وتوسيع المستوطنات القائمة فيها على حساب السكان الفلسطينيين".

وتابع المصدر قائلاً "إن الهدف النهائى لهذه السياسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة هو منع تقسيم القدس فى أية تسوية قادمة مع الفلسطينيين ، والعمل على توحيدها عمليا مع القدس الغربية".

وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن خطط لبناء 770 وحدة استيطانية فى مستوطنة (جيلو) شمال غرب بيت لحم و323 وحدة فى القدس الشرقية بالإضافة لمئات الوحدات الاستيطانية التى تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية وبشكل خاص تلك المستوطنات التى تحيط بالقدس الشرقية من الشمال والشرق والجنوب بالإضافة لـ 42 وحدة استيطانية فى مستوطنة كريات أربع فى الخليل كرد على مقتل مستوطنين فى تلك المنطقة.

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