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مروحيات عسكرية سورية تسقط منشورات في حلب لإجلائها من السكان

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مروحيات عسكرية سورية تسقط منشورات في حلب لإجلائها من السكان مروحيات عسكرية سورية تسقط منشورات في حلب لإجلائها من السكان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة قيام مروحيات عسكرية سورية خلال الساعات الـ24 الماضية بإسقاط منشورات فوق أحياء حلب تتضمن إحداثيات الممرات الإنسانية، لمساعدة السكان المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة بشكل آمن.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الوزارة قولها إن المروحيات أسقطت أيضا مواد غذائية، ومستلزمات للنظافة الشخصية، إضافة إلى احتياجات أولية، ومستلزمات العناية بالأطفال والمرضى.

وأضافت أن كمية كبيرة من المواد الغذائية التموينية، بما فيها الدقيق، والحبوب، والسكر تنقل إلى مستودعات مؤقتة نشرت في محيط حلب.

يشار إلى أن 3 ممرات إنسانية لخروج المدنيين وممر واحد للمسلحين قد فتحت في مدينة حلب، وذلك في إطار العملية الإنسانية المشتركة التي يجريها مركز "حميميم" الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا والقوات الحكومية السورية.
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