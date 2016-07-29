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الرئيس التونسى يبحث مع وفد صحفى وحقوقى وقف الانتهاكات المهددة لأخلاقيات الصحافة

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الرئيس التونسى يبحث مع وفد صحفى وحقوقى وقف الانتهاكات المهددة لأخلاقيات الصحافة الرئيس التونسى يبحث مع وفد صحفى وحقوقى وقف الانتهاكات المهددة لأخلاقيات الصحافة
بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، اليوم الجمعة، مع وفد صحفى وحقوقى الإجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات القانونية والمهددة لأخلاقيات الصحافة فى بعض وسائل الإعلام.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم بأن الوفد ضم ممثلين عن المنظمات التى أصدرت بيانًا مؤخرًا حول تصاعد الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة فى بعض الوسائل المحسوبة على الإعلام، وهى كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديرى الصحف والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ونقل البيان عن العميد شوقى الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قوله إن اللقاء تناول الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة المهددة لحرية الإعلام ولمسار الانتقال الديمقراطي.

وأكد الطيب حرص رئيس الدولة على تحمل مؤسسة رئاسة الجمهورية لمسؤولياتها الدستورية والقانونية فى هذا الخصوص.
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