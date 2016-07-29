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هزاع بن زايد : "الأخلاق" حجر الزاوية في رؤية محمد بن زايد لبناء جيل واع ومتسامح

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هزاع بن زايد : "الأخلاق" حجر الزاوية في رؤية محمد بن زايد لبناء جيل واع ومتسامح هزاع بن زايد : "الأخلاق" حجر الزاوية في رؤية محمد بن زايد لبناء جيل واع ومتسامح

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي أن " التربية الأخلاقية " حجر الزاوية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للتحديات ووضع الحلول الخلاقة لها.

وقال سموه ان "التربية الأخلاقية" حجر الزاوية في هذه الرؤية الهادفة إلى تربية جيل واع ومتحصن بالقيم متسلح بالتسامح.

وأضاف سموه في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر ".. إن مهمة المختصين تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يحقق الأهداف التي وضعت لها.

ودون سموه " بقدر ما يدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التحديات فإنه يبتكر الحلول الخلاقة لها.. مبادرة التربية الأخلاقية حجر زاوية في هذه الرؤية الفذة ".

وتابع سموه " مهمة المختصين والتربويين أن يحولوا التربية الأخلاقية واقعا ملموسا يحقق الأهداف التي وضعت لها وهي تربية جيل واع متحصن بالقيم متسلح بالتسامح".

يشار إلى أن ديوان سمو ولي عهد أبوظبي وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أطلق مبادرة تدعم العملية التعليمية بمادة " التربية الأخلاقية " في المناهج والمقررات الدراسية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وباقي المؤسسات ذات الصلة. 

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