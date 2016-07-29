إرشادات تنظيف طاولات الزجاج

تتماشى الطاولات المصنوعة من الزجاج الشفّاف وموضة الـ"ديكورات" العصرية، لا سيما في غرفتي الطعام والمعيشة. ولتلميعها، تفيد الإرشادات الآتية:

- يُنفض الغبار، يومياً، عن هذه الطاولات.

- تُمسح أسطح الطاولات مرّة كلّ ثلاثة أيّام، بقطعة من القماش أو اسفنجة ناعمة، مبلّلة بالقليل من الماء المضاف إليه القليل من "كربونات الصودا".

- ثم، تُلمّع أسطح الطاولات بقطعة من القماش مغمّسة بعصير الليمون الحامض، وتُجفّف بعدها بورق الجرائد.

إشارة إلى ضرورة إبعاد الأدوات الحادّة عن أسطح الزجاج مباشرةً، منعاً من الخدوش. وإذا حصل ذلك، إن معجون الأسنان فعّال في إخفاء الخدوش عن الزجاج.