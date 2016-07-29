بالصور..قسم جراحة العظام بمستشفى الإسماعيلية ينظم مؤتمره العلمى الأول

نظم اليوم الجمعة، قسم جراحة العظام بمستشفى الإسماعيلية العام، المؤتمر العلمى الأول، لمناقشة الحالات الصعبة التى يتم علاجها عقب وصولها إلى المستشفى فى حالات الحوادث أو الإصابات، ويتم التعامل معها من قبل فريق أطباء جراحة العظام بالمستشفى، وذلك بفندق ماركيورى بالإسماعيلية.

وقال الدكتور عبد الصادق شعلان رئيس المؤتمر، إن من أهم أهداف المؤتمر ودراسة الحالات الصعبة وعرض العلاج إثراء التعليم الطبى المستمر، وتبادل الخبرات العلمية.

وحاضر بالمؤتمر من أطباء فريق عظام المستشفى العام الدكتور بيتر سمير، والدكتور محمد حسن والدكتور سعد على والدكتور محمود صبرى والدكتور محمد على، والدكتور محمد موسى، والدكتور محمد سامى، ومن مستشفى هيئة قناة السويس الدكتور سعيد الديب، والدكتورة أية خطاب أخصائى تأهيل وروماتيزم.

ومن مستشفى الجامعة كل من الدكتور أحمد يوسف، باسم محمد ومن مستشفى قصر العينى د.إيهاب عمران، د.أحمد بدراوى، د.أحمد نعيم، أحمد عز الرجال من مستشفى عين شمس.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور سعيد الديب من مستشفى معهد ناصر د. محمد الشبراوى من مستشفى الزقازيق، ود.إيهاب عمران طب القاهرة.

واستضاف المؤتمر من أطباء عظام الإسماعيلية، د.عادل غنيم، د.ياسين الغول، د.سمير الغندور، أحمد محروس، سيد جويد، د.أحمد رشاد من أطباء العظام بمستشفى الكهربا بالإسماعيلية.

وأقيم المؤتمر برعاية الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، ود.عصام عبد الوهاب مدير مستشفى الإسماعيلية العام.



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مؤتمر عظام المستشفى العام



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جانب من المشاركين من الأطباء



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إحدى المحاضرات بالمؤتمر



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لافتة المؤتمر



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التسجيل للمشاركين بالمؤتمر



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مساهمات الأطباء فى المؤتمر



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إحدى ندوات المؤتمر

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