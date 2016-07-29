أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 علامات دليل على تعرضك للكثير من أشعة الشمس.. خلى بالك منها

Google+ Print
4 علامات دليل على تعرضك للكثير من أشعة الشمس.. خلى بالك منها 4 علامات دليل على تعرضك للكثير من أشعة الشمس.. خلى بالك منها
قد يتعرض الكثير من الأشخاص إلى أشعة الشمس سواء عمال البناء أو النظافة وغيرهم من الأشخاص العاديين، مما يعرضهم لضربة الشمس وغيرها من العلامات التى تؤثر على صحتهم.

وفى هذا السياق ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "rd.com"، بعض العلامات التى تدل على التعرض للكثير من أشعة الشمس، وتتضمن هذه العلامات الآتى:

1.التجاعيد: عادة ما تكون علامة على الشيخوخة، ولكن أيضا تكون علامة على نقص الكولاجين والألياف الناجمة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، فإذا كنت قلقا حول ظهور التجاعيد يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التعرض لأشعة الشمس بوضع الكريمات الواقية للشمس أو ارتداء الملابس التى تمنع تحجب الشمس مثل الملابس القطنية.

2.يحدث اعتام بعدسة العين: نتيجة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية على العين، لأن معظم الأشعة تدخل العين من خلال العدسة، فى هذه الحالة يجب تغطية العينين بارتداء نظارات الشمس لحماية العدسات من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

3.التعرض لألم وتشنج فى العضلات: الآلام الحادة والتشنجات والوخز أثناء أداء النشاط البدنى فى الشمس، يكون علامة على التشنجات الحرارية والتى يمكن أن تكون من أعراض الإنهاك الحرارى، لأن التعرق فى الشمس قد يقلل من مستويات الملح والترطيب، مما يؤثر على العضلات عند بذل مجهود.

4.تعانى من الدوخة: من علامات ضربة الشمس وهى أكثر خطورة ومن الشروط الناجمة عن التعرض المفرط للحرارة.

موضوعات متعلقة..


>

تعرف على أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق العلاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365