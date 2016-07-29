4 علامات دليل على تعرضك للكثير من أشعة الشمس.. خلى بالك منها

قد يتعرض الكثير من الأشخاص إلى أشعة الشمس سواء عمال البناء أو النظافة وغيرهم من الأشخاص العاديين، مما يعرضهم لضربة الشمس وغيرها من العلامات التى تؤثر على صحتهم.

وفى هذا السياق ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "rd.com"، بعض العلامات التى تدل على التعرض للكثير من أشعة الشمس، وتتضمن هذه العلامات الآتى:

1.التجاعيد: عادة ما تكون علامة على الشيخوخة، ولكن أيضا تكون علامة على نقص الكولاجين والألياف الناجمة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، فإذا كنت قلقا حول ظهور التجاعيد يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التعرض لأشعة الشمس بوضع الكريمات الواقية للشمس أو ارتداء الملابس التى تمنع تحجب الشمس مثل الملابس القطنية.

2.يحدث اعتام بعدسة العين: نتيجة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية على العين، لأن معظم الأشعة تدخل العين من خلال العدسة، فى هذه الحالة يجب تغطية العينين بارتداء نظارات الشمس لحماية العدسات من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

3.التعرض لألم وتشنج فى العضلات: الآلام الحادة والتشنجات والوخز أثناء أداء النشاط البدنى فى الشمس، يكون علامة على التشنجات الحرارية والتى يمكن أن تكون من أعراض الإنهاك الحرارى، لأن التعرق فى الشمس قد يقلل من مستويات الملح والترطيب، مما يؤثر على العضلات عند بذل مجهود.

4.تعانى من الدوخة: من علامات ضربة الشمس وهى أكثر خطورة ومن الشروط الناجمة عن التعرض المفرط للحرارة.

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