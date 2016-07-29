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صراع الصفقات - ليكيب: سان جيرمان يرغب في ضم خيسي

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صراع الصفقات - ليكيب: سان جيرمان يرغب في ضم خيسي صراع الصفقات - ليكيب: سان جيرمان يرغب في ضم خيسي

(إفي): كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات الجناح خيسي رودريجز، لاعب ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب سان جيرمان، أوناي إيمري، يرغب في ضم خيسي لكي يساعد إدينسون كافاني من الجناح، كما يمكنه اللعب كمهاجم صريح في غياب اللاعب الأوروجوائي.

وأضافت أن وكيل أعمال خيسي، اجتمع مع المدير العام لنادي ريال مدريد، خوسيه أنخل سانشيز، لتسهيل رحيل اللاعب عن الملكي مع إدراج ما يسمح بعودته مجددا للنادي في المستقبل.

ويبدو رحيل خيسي (23 عاما) عن الريال أقرب مع مضي الوقت، وربما يضمه باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة أو عبر شرائه.

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