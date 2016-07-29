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الإذاعة العبرية: الخارجية الإسرائيلية تعلن عن سفيرها بأنقرة الأسبوع المقبل

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الإذاعة العبرية: الخارجية الإسرائيلية تعلن عن سفيرها بأنقرة الأسبوع المقبل الإذاعة العبرية: الخارجية الإسرائيلية تعلن عن سفيرها بأنقرة الأسبوع المقبل
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بوزارة الخارجية الإسرائيلية للإذاعة العامة الإسرائيلية، أن لجنة التعيينات بالوزارة ستجتمع الأسبوع المقبل من أجل تعيين سفير إسرائيل الجديد لدى تركيا.

وأضافت المصادر أن عددا من كبار موظفى الوزارة يتنافسون على هذا المنصب، بالإضافة إلى القائمة بأعمال السفير فى أنقرة أميرة اورون.

وقالت المصادر إن إسرائيل وتركيا تتبادلان الرسائل الإيجابية حول رغبتهما فى استكمال عملية إعادة تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، على أساس اتفاق المصالحة الموقع بين البلدين.

وأكدت المصادر أن السفير الجديد سوف يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعد اختياره، على أن تقوم تركيا بتعيين سفيرها الجديد لدى تل أبيب فى نفس ذات الوقت، ضمن اتفاق المصالحة الذى جرى بلورته بين تركيا وإسرائيل.


>فى احتفال السفارة المصرية بتل ابيب بذكرى 23 يوليو ..الرئيس الإسرائيلى ورئيس الوزراء يشاركن فى الحفل ..ونتنياهو يؤكد: مصر دولة رائدة فى الشرق الأوسط ..و مصر تتجاهل افيجدور ليبرمان وتمتنع ارسال دعوة ل

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