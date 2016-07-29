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المرصد السورى: فصائل المعارضة تمنع المدنيين من الخروج عبر ممرات حلب

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المرصد السورى: فصائل المعارضة تمنع المدنيين من الخروج عبر ممرات حلب المرصد السورى: فصائل المعارضة تمنع المدنيين من الخروج عبر ممرات حلب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم /الجمعة/ بأن عددا قليلا فقط من سكان مدينة حلب خرجوا عبر معبر "بستان القصر"، قبل أن تمنعهم الفصائل المعارضة من الوصول إلى المعابر الإنسانية التى أعلن عنها النظام.

ونقلت قناة (العربية الحدث) عن مدير المرصد رامى عبد الرحمن، قوله إن القوات الروسية والسورية واصلت منذ فجر اليوم قصفها للأحياء الشرقية فى حلب، رغم الإعلان عن تأمين معابر إنسانية فى حلب لخروج المدنيين.

وأشار المرصد إلى أن النظام يسعى من خلال هذه الممرات إلى إخلاء الأحياء الشرقية - البالغ عدد سكانها حوالى 250 ألف نسمة ليتمكن من استعادة المناطق التى تسيطر عليها فصائل المعارضة فى حلب.

يذكر أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أعلن أمس أن السورية والجيش الروسى أطلقا عملية إنسانية واسعة النطاق فى مدينة حلب، موضحا أنه سيتم فتح 3 ممرات فى حلب لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين فى إلقاء السلاح، بالإضافة إلى ممر آمن رابع نحو طريق الكاستيلو لمسلحى الجيش الحر الذين مازلوا يحملون السلاح.
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مصر 365

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