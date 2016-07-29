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3 طلاب يسرقون أوراق إجابة مادتي «الكيمياء» و«الهندسة» من كنترول قنا

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3 طلاب يسرقون أوراق إجابة مادتي «الكيمياء» و«الهندسة» من كنترول قنا 3 طلاب يسرقون أوراق إجابة مادتي «الكيمياء» و«الهندسة» من كنترول قنا

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أقدم ثلاث طلاب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة العركي الثانوية بفرشوط بمحافظة قنا، الخميس، على سرقة أوراق إجابة مادتي “الكيمياء والهندسة” من داخل الكنترول، عقب رسوبهم في الامتحانات .

تلقى اللواء صلاح حسان، مديرأمن قنا ، بلاغًا من مدير مدرسة العركي الثانوية، ورئيس الكنترول، بسرقة أوراق إجابة مادتي “الكيمياء” و”الهندسة”، من داخل الكنترول، متهمين 3 طلاب بسرقتها، عقب إعلان نتيجة الدور الثاني ورسوبهم في الإمتحانات.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة النقيب هيثم طلال، رئيس وحدة مباحث فرشوط ، أن ثلاثة طلاب، في الصف الأول الثانوي، تسللوا إلى المدرسة، ودخلوا الكنترول، بعد كسر منفذه، وسرقوا أوراق إجابة من داخله، عقب إعلان النتيجة في التاسعة من صباح أمس الخميس، وإعلان رسوبهم في نتيجة الدورالثاني .

تم ضبط أحد الطلاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وضبط باقي الطلاب المتهمين.

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