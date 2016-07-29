مصرع ربة منزل وطفلها فى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج

شهدت قرية الضياع بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، انهيار منزل مكون من 3 طوابق نتج عنه وفاة ربة منزل وطفل يبلغ من العمر عاما ونصف، وتمكنت قوات الإنقاذ البرى من انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى المراغة المركزى.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية يفيد بانهيار منزل ووجود متوفيين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية الضياع دائرة المركز نتج عنه وفاة سمر أحمد عبدالمنعم ونجلها محمد عاما ونصف، تم استخراج الجثتين من أسفل الأنقاض وتبين أن سبب الانهيار القيام بأعمال الحفر بعقار مجاور، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى جانب آخر، قام المحاسب كمال شلبى السكرتير العام لمحافظة سوهاج ورئيس مجلس مدينة المراغة بتقديم واجب العزاء لأسرة الضحيتين.

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