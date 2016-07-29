مقتل 10 مسلحين وإصابة 6 وتدمير مخزن أسلحة وسيارة مفخخة فى شمال سيناء

أفادت مصادر أمنية بشمال سيناء، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن نجحت فى تدمير مخزن أسلحة بمنطقة جنوب الشيخ زويد، تم الكشف عن مكانه وتدميره عن بعد، وتبين أنه يحتوى على كميات من المتفجرات.

واستهدفت القوات سيارة ربع نقل أثناء اقترابها من حاجز أمنى بالشيخ زويد ودمرتها، وتشير التحقيقات إلى أن السيارة كانت تحمل كميات من المتفجرات وبداخلها انتحارى، وأن السيارة بعد تفجيرها تحولت لحطام وتم التحفظ على الأشلاء داخل مستشفى العريش تحت تصرف الجهات المعنية لبيان هوية صاحبها.

وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء اليوم أن قوات الأمن رصدت تحركات لمجموعات مسلحة غرب مدينة الشيخ زويد وتم استهداف المجموعات بنيران الارتكازات الأمنية على طريق العريش رفح، وتشير المعلومات إلى مقتل 10 مسلحين وإصابة 6 آخرين وتدمير سيارتين ربع نقل، كما نجحت القوات فى تدمير 6 عبوات ناسفة زرعها مسلحون على ممرات القوات حول مدينة الشيخ زويد.

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